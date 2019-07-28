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Seçim paraları ne zaman yatar 23 Haziran seçim parası ödeme

Seçim paraları ne zaman yatar 23 Haziran seçim parası ödeme

23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçimi gerçekleştirildi. İstanbul seçimlerinde görev alan sandık görevlileri, kat görevlileri ve seçimde yer alan vatandaşlar seçim parası ödemesi ne zaman merak ediyor.

23 Haziran seçim parası ne zaman yatacak? 23 Haziran tarihinde İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek üzere sandık başına gittiler. İBB seçimlerinde sandık başında görevli vatandaşlar seçim parasının ne zaman yatacağı üzerine araştırma yapıyorlar. Peki 23 Haziran seçim parası ne zaman yatacak?

YÜKSEK SEÇİM KURULU

-Başkan ve Üyeler 261,00 TL

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

-İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

-Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

-Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı

-Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

 23 HAZİRAN SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yüksek Seçim Kurulu'ndan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 

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