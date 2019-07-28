HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Deniz Türüç ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Deniz Türüç ile anlaşmaya vardı

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, adı transfer gündeminden düşmeyen Deniz Türüç ile ilgili açıklamada bulundu.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu için hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Kayserispor’da kaptan Deniz Türüç’ün transfer olup olmayacağı konuşuluyordu.

Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Deniz Türüç ile ilgili olarak Başkan Erol Bedir, “Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmeler var. Belli noktalara gelindi ama şu an neticelenmiş bir durum yok. 3 Ağustos’a kadar Deniz gündemde olabilir ama bu tarihten sonra kaptanımızı vermemiz söz konusu olamaz” dedi.

Bedir’in bu açıklamalarından sonra Galatasaray tekrar devreye girdi ve 3.5 milyon euro karşılığında 26 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuyla kesin olarak anlaşma sağladı.

Kiralık Ozornwafor
Alınan bilgilere göre; Galatasaray, Deniz Türüç karşılığında Kayserispor’a kiralık olarak birkaç isim de verecek. 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor’un, seneye Kayserispor’da kiralık oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Onun haricinde birkaç genç ismin daha Anadolu temsilcisine gönderilmesi bekleniyor

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'ta 2 futbolcuya yol göründü
Beşiktaş'ta 2 futbolcuya yol göründü
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı Lazio ile anlaştı
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı Lazio ile anlaştı
11 ilde şok operasyon! 8’i polis, 18’i nüfus memuru 80 kişi yakalandı
11 ilde şok operasyon! 8’i polis, 18’i nüfus memuru 80 kişi yakalandı
İstanbullulara güzel haber! FSM'deki bakım onarım çalışması bitti
İstanbullulara güzel haber! FSM'deki bakım onarım çalışması bitti
Meral Akşener anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı
Meral Akşener anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı
İstanbul'da Ambarlı'da gemi yangını! Ekipler müdahale ediyor
İstanbul'da Ambarlı'da gemi yangını! Ekipler müdahale ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
YKS tercihleri son gün ne zaman? ÖSYM bilgisi
YKS tercihleri son gün ne zaman? ÖSYM bilgisi
TESK'ten konut kredi faizlerinin düşürülmesini talep etti
TESK'ten konut kredi faizlerinin düşürülmesini talep etti
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Damat kayınpederi tarafından bıçaklandı!
Damat kayınpederi tarafından bıçaklandı!
Gürcistan'da kamyon uçurumdan yuvarlandı: 5 ölü
Gürcistan'da kamyon uçurumdan yuvarlandı: 5 ölü
Garanti Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Garanti Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Yorumlar