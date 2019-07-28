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Carrefoursa kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı Carrefour kurban satış rakamları

Carrefoursa kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı Carrefour kurban satış rakamları

2019 yılı kurbanlık fiyatları 2018 yılına göre yüzde 20'nin üzerinde zamlanmış görünüyor. CarrefourSa, Migros, A 101 dana ve koç fiyatlarını açıkladı. Bağış yapmak isteyenler için ise sadece Kızılay'da indirim var.

11 Ağustos 2019 pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı için kurbanlıklar gelmeye başladı. Kurbanlık fiyatları bu sene geçen yıla göre yüzde 20 civarında zamlanmış görünüyor. 2018 yılında kurbanlığın kilo fiyatı 19-22 lira aralığındaydı. 2019 yılında ise kurbanlık dananın kilo fiyatı 25-30 lira aralığında.

CarrefourSa Kurbanlık fiyatları 
Kesim yerleri ile birlikte hizmet veren Carrefoursa'da kurbanlık fiyatlarında kredi kartına taksit imkanı var. En az 20 kilo kemiksiz et veren kurbanlık dananın bir hisse fiyatı 1.395 ile 1.445 lira arasında değişiyor. Kıvırcık koçun fiyatı 1.395 lira, karaman koç kurbanlık fiyatı ise 1.345 lira. 

Carrefour'da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı ve kurban kolisinde Axess kartlılara yüzde 10 indirim var. 

Geçen yıl ne kadardı?

Geçen yıl Carrefour'da kurbanlık dananın hisse fiyatı 1.225 lira, kıvırcık koç 1.285, Karaman Koç fiyatı da 1245 liraydı. 

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