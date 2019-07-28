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İstanbul’da tüyler ürperten cinayet

İstanbul’da tüyler ürperten cinayet

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Dernek Başkanı Abdulsabur Endican’ın kardeşi Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde elleri ve ayakları bağlı ölü bulundu. Abdulsamih Endican’ın aynı zamanda İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahat Andican’ın da akrabası olduğu öğrenilirken, Cinayet Büro ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Dernek Başkanı Afganistan uyruklu Türk vatandaşı  Abdulsabur Endican'ın 62 yaşındaki kardeşi Abdulsamih Endican Fatih'te sahibi olduğu  kalıyordu. Abdulsamih Endican'dan uzun süre haber alamayan çalışanları Endican'ın odasına girince Endican'ın elleri ve ayakları bağlı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Boğularak öldürüldüğü değerlendirilen Endican'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri ilgili soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin kimliğini belirleyerek takip başlattı. Sürdürülen takipler sonucu bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ederken, polis olayın siyasi olmadığını belirtti.

Abdulsamih Endican, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Dernek Başkanı Abdulsabur Endican'ın kardeşi İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahat Andican'ın da akrabası olduğu öğrenildi.

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