Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi! Harekete geçildi

Seçim sürecini geride bırakan AK Parti, teşkilatları güçlendirmek için kolları sıvadı. Teşkilat yöneticileri parti içindeki kırgın ve küskün isimlerin hem gönlünü alacak hem de onları yeniden teşkilat çalışmasına dahil edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında “Özellikle de il ve ilçe başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize döner dönmez hemen partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Tarama çalışması yapacak

Erdoğan’ın talimatının ardından AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı. Teşkilat yöneticileri 2001’den bu yana AK Parti’ye gönül vermiş ancak daha sonra teşkilatlardan uzaklaşmış isimlerle ilgili bir tarama çalışması yapacak. Dargın olan isimler tespit edilecek.

Kucaklaşma toplantıları

Teşkilat yöneticileri bu isimler ile görüşerek onları dinleyecek, sıkıntıları varsa çözüm yolları arayacak. Teşkilat içerisinde “kucaklaşma” adı altında yapılacak toplantılarla bu isimler ile teşkilatı buluşturacak. Toplantılar sonucunda teşkilattan uzak kalan isimler yeniden partiye kazandırılacak.