Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'e İstanbul'u gezdirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'e İstanbul'u gezdirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e havadan İstanbul'u tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'e İstanbul'u gezdirdi - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'e İstanbul'u gezdirdi - Sayfa 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'e İstanbul'u gezdirdi - Sayfa 3

Daha sonra helikopterle Hadımköy'deki Baykar'ın tesislerine geçen Erdoğan ve Mahathir, burada incelemelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'e İstanbul'u gezdirdi - Sayfa 4

Erdoğan ve Mahathir'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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