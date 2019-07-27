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İzmir'de herkesi dehşete düşüren kaza!

İzmir'de herkesi dehşete düşüren kaza!

İzmir’in Torbalı ilçesinde, mısır silajının yapılması sırasında operatör yardımcısı bacaklarını biçerdövere kaptırdı. Bacaklarını kaptırması nedeniyle ağır yaralanan adam, helikopter ambulans ile İzmir’e sevk edildi.

Olay, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait Halil. A idaresindeki biçerdöver, Torbalı Atalan Mahallesi'nde mısır biçimi yapıyordu. Bu sırada makinenin yerden güvenliğini sağlayan operatör yardımcısı Erdoğan K., iddiaya göre o sırada telefonla görüşme yapıyordu. Biçerdöverin üstüne geldiğini fark edemeyen operatör yardımcısı, bir anda makinenin dişlileri arasında sıkıştı. Makine içinde sıkışan yaralıya ilk müdahaleyi tır şoförleri yaptı. Kemerleri ile bacaklarına turnike uygulayan şoförler kan akışını yavaşlattı. Olay yerine gelen 112 ekibi, yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra ise servis yardımıyla makinenin parçaları sökülerek yaralı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ayaklarından ciddi derece de yaralanan talihsiz adam için helikopter ambulans talep edildi. Yakınlardaki bir domates tarlasına inen ambulans helikopter, yaralıyı alarak İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hayati tehlikesi devam eden talihsiz adamın bacaklarında kopmalar meydana geldiği bu nedenle iki bacağını da kullanamayacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, biçerdöver operatörü ve bir kişi daha gözaltına alındı.

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