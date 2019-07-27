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Rize'de genç kız dehşeti yaşadı! O anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı

RİZE 'de genç kız evine gireceği sırada apartmanda bekleyen bir şahıs tarafından darp edildi. Genç kıza yumruk ve tekmelerle saldıran şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı.

Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı.

Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

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