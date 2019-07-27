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Kristal oynaması nedir iç kulak kristali nasıl olur? Uzmanlar uyardı

Kristal oynaması nedir iç kulak kristali nasıl olur? Uzmanlar uyardı

Halk arasında "Kristal Oynaması" olarak ifade edilen iç kulak kristali kaynaklı rahatsızlık hakkında bilgi veren OP.Dr. Canset Aydın, önemli açıklamalarda bulundu.

Yatakta diğer yöne dönerken ya da yere hızla eğildiğinizde veya kafanızı aniden çevirdiğiniz bir anda iç kulak kristali kaynaklı baş dönmesi sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Canset Aydın, halk arasında hastalığın oluşma şekli nedeniyle "Kristal Oynaması" olarak adlandırılan "Vertigo"nun oldukça yaygın görülen baş dönmesi hastalığı olduğunu belirtti. 

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo'nun açılımının "iyi huylu, tekrarlayıcı, baş pozisyonu ile tetiklenen baş dönmesi" olduğuna işaret eden Op. Dr. Aydın, "Halk dilindeki ismiyle 'Kristal Oynaması' ise hastalığın oluşma mekanizmasını açıklamaktadır. İç kulak kanalındaki kristaller, dengemizi sağlamamıza yardım eder. Kristallerin olması gerektiği yerler dışına sürüklenmesi Vertigo dediğimiz baş dönmesinin ortaya çıkmasına sebep olur" dedi. 

Vertigonun belirtileri nelerdir?
- Etrafın döndüğünü ya da hareket ettiğini hissetmek (baş dönmesi),Sersemlik,Bayılma hissi,Denge kaybı,Baş dönmesinden kaynaklanan bulanık görme,Mide bulantısı,Kusma 

ağrı

Tedavisi nasıl olur?
Tedavinin hekimin uygulayacağı manevra hareketleriyle söz konusu olduğunu ve en çok Epley Manevrasının kullanıldığını aktaran Op. Dr. Aydın, şunları kaydetti: 

"Bu tedavide, baş hareketleriyle kanal içindeki partiküller yer çekimi yardımıyla kanal dışına iletilir. Basit tanımı ile 'iç kulaktaki kristallerin mikro seviyede çıkığı' olarak tanımlandığından yapılan manevralar ile çıkığın yerine oturtulması (repozisyon) amaçlanır. Bu tedaviden sonra, hastalara bir hafta süreyle aşırı fiziksel egzersizden ve ani baş hareketlerinden kaçınmaları ,yüksek yastıkla yatmaları önerilir." 
Op. Dr. Aydın, baş dönmesinin ve eşlik edebilecek semptomların ayırıcı tanısının da unutulmaması gerektiğini; gerekirse İşitme Testleri, Kalorik Testler, Denge Testleri, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans görüntüleme gibi özellikli testlerden yararlanılabileceğini sözlerine ekledi. 

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