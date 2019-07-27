Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme süreci öncesinde memur sendikaları taleplerini dile getirmeye başladı. Sendikaların taleplerinde ortak istekleri ise refah payı oldu. Zam talepleri haricinde sendikalar 3600 ek göstergeyi de pazarlık masasına getirmeyi planlıyor.

Seçimler öncesinde vaatlerden biriydi

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde vaatlerden biri olan 3600 ek gösterge 1 yıllık süreçte Meclis'e gelmedi ve bir sonraki yasama dönemine kaldı.

Türkiye Kamu-Sen'in talebi

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 yılları için talep ettikleri zam oranını açıkladı. Sendikanın istediği zamlar şöyle:

-2020 yılı için yüzde 10+yüzde 10 zam

-2021 yılı için yüzde 8+yüzde 8 zam

-Her iki yıl için yüzde 3 refah payı

-600 lira seyyanen zam

KESK'in zam talebi

KESK'in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) talepleri şöyle:

-2020 yılı için yüzde 38 zam

-2021 yılı için enflasyon oranında zam+ yüzde 3 refah payı

-AGİ (Asgari Geçim İndirimi) hariç en düşük memur maaşı 4 bin 222 lira olsun

-478 lira eş yardımı

-Her bir çocuk için 500 lira yardım

-Yıllık 2 bin lira yakacak yardımı

MEMUR-SEN'in istedikleri

Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde şunları talep etti:

-Taban aylığa seyyanen 200 TL,

-ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam

-1. yıl %3,

-2. yıl %2 refah payı

3600 Ek gösterge nedir?

Ek gösterge; memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar, bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler, özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi.

Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır.

657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyordu. 3600 ek göstergede, yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emekli yararlanacak.