HABER /  DÜNYA

Gusarov: Türkiye Boeing almaktan vazgeçerse ABD'li şirket büyük bir kayıp yaşar

Gusarov: Türkiye Boeing almaktan vazgeçerse ABD'li şirket büyük bir kayıp yaşar

Havacılık sitesi avia.ru'nun genel yayın yönetmeni Roman Gusarov, Türkiye'nin Boeing uçaklarının alternatifini kolayca bulabileceğini ve almaktan vazgeçmesi durumunda ABD'li şirketin büyük bir kayıp yaşayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD tarafından yaptırım uygulanması halinde Boeing alımını da gözden geçirebilecekleri açıklamasını Gusarov, "Türkiye'nin sivil havacılığı geliştirme konusunda çok ciddi arzuları ve yeni yolcu uçakları alımıyla ilgili büyük planları var. Eğer Türkiye ve ABD karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygularsa, Ankara'nın elinde Avrupa'da üretilen Airbus'lar gibi bir alternatifi her zaman var. Bu uçaklar, Amerikan uçaklarının hiçbir şekilde gerisinde değil. Aksine bazı uzmanlara göre Airbus, bazı açılardan Boeing'in önünde"  diye konuştu.

"Sert bir yanıt vermiş olur"

Gelişmeleri Sputnik'e değerlendiren Gusarov, "Bu bağlamda Türkiye'nin Boeing'den vazgeçmesi halinde ciddi bir kayıp yaşamayacağının belirterek, Ankara'nın bu hamleyle ABD'nin olası yaptırımlarına oldukça sert bir yanıt vereceğini vurguladı.       

Boeing'in de milyarlarca dolarlık bir kayıp yaşayacağına işaret eden Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek koridorlu modern bir Boeing 737'nin fiyatı 2 milyar doların üzerinde. Yani, Boeing'in sadece satıştan milyarlarca dolarlık kaybı olacak. Bunun dışında Boeing yedek parça, onarım ve diğer işlerde on yıllarca süren işbirliğinde de ciddi paralar kazanıyor. Eğer Türk şirketleri Avrupalı üreticileri tercih ederse, tüm bu milyar dolarları Avrupalılar alacak."

"100 yeni nesil Boeing alıyoruz. Bu alışveriş değil mi?"

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Trump'a Osaka'da onu söyledim, 'Sizden Patriot almadıysak da sizden biz, 100 yeni nesil Boeing alıyoruz. Bu alışveriş değil mi? Yine de verecekseniz verin. Bu yeni nesil Boeing'in birisi geldi. Ödemesini yapıyoruz, biz iyi müşteriyiz. Böyle giderse bu konuda da düşünmek zorunda kalacağız" diyerek yaptırım uygulanması halinde Boeing alımını da gözden geçirebileceklerini vurgulamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
500 kiloluk uyluk kemiği görenleri hayrete düşürdü! İşte 140 milyon yıllık keşif
Foto Galeri 500 kiloluk uyluk kemiği görenleri hayrete düşürdü! İşte 140 milyon yıllık keşif Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail Büyükelçisi'nin çok konuşulan diplomatik ziyareti! Akrobatik gösterisi olay oldu
İsrail Büyükelçisi'nin çok konuşulan diplomatik ziyareti! Akrobatik gösterisi olay oldu
Van'da PKK'ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi 'drone'lu operasyonla yakalandı
Van'da PKK'ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi 'drone'lu operasyonla yakalandı
Cumhurbaşkanlığı'ndan üniversite adayları için tercih rehberi! En düşük maaş 2 bin 435 TL
Cumhurbaşkanlığı'ndan üniversite adayları için tercih rehberi! En düşük maaş 2 bin 435 TL
Türkler 'borçlanarak emeklilik' için konsolosluklara akın etti
Türkler 'borçlanarak emeklilik' için konsolosluklara akın etti
Bambaşka bir AK Parti bekliyoruz Reis! Mehmet Metiner'i heyecan sardı
Bambaşka bir AK Parti bekliyoruz Reis! Mehmet Metiner'i heyecan sardı
Erdoğan 'bedelini ağır öderler' ile ne demek istedi? Ahmet Hakan açıkladı
Erdoğan 'bedelini ağır öderler' ile ne demek istedi? Ahmet Hakan açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Marcao'dan Fenerbahçe itirafı
Marcao'dan Fenerbahçe itirafı
Kuşadası'nda cinayet! Roman dernek başkanının oğlu öldürüldü!
Kuşadası'nda cinayet! Roman dernek başkanının oğlu öldürüldü!
Eljif Elmas Ronaldo'ya meydan okudu
Eljif Elmas Ronaldo'ya meydan okudu
Ankara'da polise çarpıp şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet istemi
Ankara'da polise çarpıp şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet istemi
Selin vurduğu Güney Asya’ya yardım
Selin vurduğu Güney Asya’ya yardım
Murat Dedeman kimdir neden öldü hastalığı ne kanser miydi?
Murat Dedeman kimdir neden öldü hastalığı ne kanser miydi?
Yorumlar 13 yorum