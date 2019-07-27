Gusarov: Türkiye Boeing almaktan vazgeçerse ABD'li şirket büyük bir kayıp yaşar

Havacılık sitesi avia.ru'nun genel yayın yönetmeni Roman Gusarov, Türkiye'nin Boeing uçaklarının alternatifini kolayca bulabileceğini ve almaktan vazgeçmesi durumunda ABD'li şirketin büyük bir kayıp yaşayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD tarafından yaptırım uygulanması halinde Boeing alımını da gözden geçirebilecekleri açıklamasını Gusarov, "Türkiye'nin sivil havacılığı geliştirme konusunda çok ciddi arzuları ve yeni yolcu uçakları alımıyla ilgili büyük planları var. Eğer Türkiye ve ABD karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygularsa, Ankara'nın elinde Avrupa'da üretilen Airbus'lar gibi bir alternatifi her zaman var. Bu uçaklar, Amerikan uçaklarının hiçbir şekilde gerisinde değil. Aksine bazı uzmanlara göre Airbus, bazı açılardan Boeing'in önünde" diye konuştu.

"Sert bir yanıt vermiş olur"

Gelişmeleri Sputnik'e değerlendiren Gusarov, "Bu bağlamda Türkiye'nin Boeing'den vazgeçmesi halinde ciddi bir kayıp yaşamayacağının belirterek, Ankara'nın bu hamleyle ABD'nin olası yaptırımlarına oldukça sert bir yanıt vereceğini vurguladı.

Boeing'in de milyarlarca dolarlık bir kayıp yaşayacağına işaret eden Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek koridorlu modern bir Boeing 737'nin fiyatı 2 milyar doların üzerinde. Yani, Boeing'in sadece satıştan milyarlarca dolarlık kaybı olacak. Bunun dışında Boeing yedek parça, onarım ve diğer işlerde on yıllarca süren işbirliğinde de ciddi paralar kazanıyor. Eğer Türk şirketleri Avrupalı üreticileri tercih ederse, tüm bu milyar dolarları Avrupalılar alacak."