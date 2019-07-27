Ankara'da polise çarpıp şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet istemi

ANKARA'da geçen 6 Mayıs'ta otomobiliyle 3 kişiye çarpıp yaralayan, ardından polis kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'e de (54) çarparak şehit eden, Seyit Çamran Kalaycı'nın (30) 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Kalaycı, "Uyuyordum, gözümü açtığımda cezaevindeydim" dedi.

ANKARA'da geçen 6 Mayıs'ta otomobiliyle 3 kişiye çarpıp yaralayan, ardından polis kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'e de (54) çarparak şehit eden, Seyit Çamran Kalaycı'nın (30) 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Kalaycı, "Uyuyordum, gözümü açtığımda cezaevindeydim" dedi.

Geçen 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda Seyit Çamran Kalaycı, Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi’nde 06 EF 1423 plakalı otomobiliyle önce Nesibe Çiçek'e, ardından Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, daha sonra da Otonomi 2'nci kapı önünde Ali Yavuz'a çarparak kaçtı. 3 kişiyi yaralayan Kalaycı, yola devam ederek, Ankara Çankırı Yolu Karyağdı Mevkii'nde polis kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin'e çarparak şehit etti. Kontrol noktasından da kaçan Kalaycı, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kalaycı'nın, 3 kişiyi yaralamasıyla ilgili soruşturma sürürken, polisi şehit etmesiyle ilgili soruşturma tamamlanarak dava açıldı. Kalaycı'nın, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına başlandı. Duruşmada şehit polis Mevlüt Metin’in yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"Uyuyordum, hatırlamıyorum"

Sanık Kalaycı, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Polis öldürdüğümü söylüyorlar; ama bu doğru değil. Psikolojik sorunlarım var, düzenli ilaç kullanıyorum. Uyuyordum, gözümü açtığımda cezaevindeydim" dedi. Savunmasının bu kadar olduğunu belirten sanık başka bir şey hatırlamadığını söyledi.

Şehit polis Mevlüt Metin’in oğlu İlker ve kızı Birsen ile eşi Sebahat Metin ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

10 metre havaya yükseldi

Kontrol noktasında görevli tanık polis memuru M.S., "Mevlüt Metin yolun ortasında radar yapıyordu. Yolun iki şeridini dubalarla kapatmıştı. Araca 'dur' işareti yaptığını gördüm. Araç çok hızlıydı. Mevlüt Metin kapalı dubaların olduğu yere kaçmaya çalıştı. Araç Metin'e hızla vurdu ve dubalara vurarak kaçtı. Mevlüt Metin, vurmanın etkisiyle yerden yaklaşık 10 metre havaya yükseldi savurularak yere düştü" dedi.

"Tedavi edilmeden taburcu edildi"

Tanık olarak dinlenen sanığın annesi N.Ç. de oğluna, şizofren tanısı konulduğunu; ancak tam tedavi edilmeden hastaneden taburcu edildiğini ileri sürdü. Baba M.K. de oğlunu tedavi ettirmek için çok çaba harcadıklarını, zaman zaman kendisi ve aile üyelerine de saldırdığını belirterek, "Elimizden geleni yaptık. Yatarak tedavi görmesi için devlet kurumlarıyla görüştük; ancak başarılı olamadık. Sonunda bu üzücü olayın meydana geldiğini öğrendik" dedi.

"Mahkeme heyet raporu istedi"

Mahkeme heyeti, ilgili hastaneye müzekkere yazılarak, sanığın suç tarihinde hastalığının bulunup bulunmadığına ilişkin heyet raporu talep ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı erteledi.