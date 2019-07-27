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İşte Fenerbahçe'de satılan kombine ve forma sayısı

Demirören Haber Ajansı
İşte Fenerbahçe'de satılan kombine ve forma sayısı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün faaliyet raporunu açıkladı. Becan, yeni sezon öncesi kombine bilet satışında 32 bin, formada ise 25 bin rakamına ulaştıklarını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri Sevil Zeynep Becan, faaliyet raporunu açıkladı.

Kulübün başta 'Fener Ol' kampanyası olmak üzere, kombine bilet ve forma satışı hakkında da bilgiler veren Becan, şunları kaydetti:

"Gelecek ve umuttan bahsediyorsak ilk olarak 'Fener Ol'a değinmemiz lazım. Mali bağımsızlığımız için attığımız adımlardan olan kampanyamız, 6 ay bile olmadan ulaştığımız sonuçlarda camiamızın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Kampanyamızın ilk yılı Nisan 2020'ye kadar devam edecek ve sonunda 200 milyon TL'ye ulaşacağımızı ön görüyoruz. Ağustos ayından itibaren kampanyamız çeşitli aktivitelerle devam edecektir.

''32 bin üzeri kombine satışı yaptık''
En büyük gücümüz taraftarımız. Geçen sene boş koltuk bırakmayan, deplasmanda yalnız bırakmayan camiamızın değerleri taraftarlarımız, bizim son sezonda olduğu gibi bu sezonda da en büyük destekçilerimiz olacaklar. 12 Temmuz'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 32 bin üzeri kombine satışı yaptık ve bu her geçen gün artmaktadır. Forma lansmanımızı Dereağzı'nda gerçekleştirdik. Forma satışlarımızda ilk bir haftada 25 bine ulaştı. Bu da geçtiğimiz 10 yılın satışlardan en çok ulaşılan rakam."

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