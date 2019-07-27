Eljif Elmas Ronaldo'ya meydan okudu

Fenerbahçe'den Napoli'ye rekor bir ücretle transfer olan Eljif Elmas, "Cristiano Ronaldo gibi bir isimle karşılaşacak olmak beni korkutmuyor." dedi.

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro transfer bedeli ile Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Makedon milli oyuncu Eljif Elmas düzenlediği basın toplantısında merak edilen soruları yanıtladı.

Sözlerine teknik direktör Carlo Ancelotti'den çok şey öğreneceğini düşündüğünü söyleyerek başlayarak Eljif; "Ancelotti ile birçok konu hakkında konuştuk. Bana çok şey öğreteceğinden eminim. Onunla çalışacağım için çok mutluyum." dedi. Sahada birçok farklı pozisyonda oynayabildiğini belirten 19 yaşındaki genç oyunu; "Hücumu seviyorum; ancak savunmaya da dikkat etmem gerektiğini farkındayım. Oyunun her iki yönünü de oynamak için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

''Ronaldo'dan korkmuyorum''

Juventus'ta forma giyen Ronaldo ile karşılaşacağı andan bahseden Eljif, ''Cristiano Ronaldo isminin futbol dünyasında bir ağırlığı var. Fakat, benim korkum yok. Juventus ile Napoli arasındaki güçlü rekabetten haberim var. Bana anlatıldı. İki güçlü takım, birbirleriyle zorlu maçlar oynayacaklar." dedi.





"Pandev bana Napoli'den bahsetti''

Kariyerinde bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen Makedon milli oyuncu Goran Pandev'in kendisine Napoli hakkında pek çok şey anlattığını dile getiren Eljif şu şekilde devam etti; "Pandev bana Napoli'den bahsetti. Napoli'nin çok büyük ve özel taraftarlara sahip bir kulüp olduğunu, benim için en iyi seçenek olacağını söyledi."





''Napoli'yi seçme nedenlerimden biri de Şampiyonlar Ligi'ydi''

Gelişime açık bir futbolcu olduğunu kendini daha fazla geliştirmek için çok çalıştığını kaydeden Eljif sözlerini şu şekilde noktaladı; "Ancelotti'nin talimatlarını izleyeceğim. Hangi pozisyonda görev verirse versin, elimden geleni yapmak için hazır olacağım. Napoli'yi seçme nedenlerimden biri de Şampiyonlar Ligi'ydi. Şampiyonlar Ligi harika bir platform. Umarım bu platformda Napoli için başarılı olma fırsatı bulurum."

2017-18 sezonunun başında Makedon ekibi Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye transfer olan Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerle çıktığı 47 maçta 4 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. 19 yaşındaki Makedon milli oyuncu, gelecek sezon Napoli forması giyecek.