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Kuşadası'nda cinayet! Roman dernek başkanının oğlu öldürüldü!

Kuşadası'nda cinayet! Roman dernek başkanının oğlu öldürüldü!

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı Hasan Yükçü'nün 25 yaşındaki oğlu Sergen Yükçü, birlikte alkol aldığı 26 yaşındaki arkadaşı S.G tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Roman vatandaşların çoğunlukta olduğu Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki Yılancıburnu mevkiinde meydana geldi. Birlikte alkol alan Sergen Yükçü ile arkadaşı S.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında S.G., cebinden çıkardığı bıçağı Yükçü'nün kalbine sapladı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi
Sergen Yükçü olay yerinde yaşamını yitirken, S.G. kaçtı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Yükçü'nün cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan S.G. polis tarafından evinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Mahallede geniş güvenlik önlemi
Oğlu Sergen Yükçü'nün acı haberini alan Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı Hasan Yükçü ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis, Yükçü ve S.G.'nin ailelerinin yaşadığı Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana gelebilecek olası bir gerginliğe karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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