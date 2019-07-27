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CHP Kırklareli'nde istifa krizi! 17 kişi birden görevi bıraktı

CHP Kırklareli'nde istifa krizi! 17 kişi birden görevi bıraktı

CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Olcay Kaya ve Pehlivanköy İlçe Başkanı Hicran Pektaş'ın da aralarında olduğu il ve ilçe yönetim kurulu üyesi 17 kişi istifa etti.

İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, yaptığı yazılı açıklamada, il ve ilçe teşkilatlarında istifalar olduğunu belirtti.

Partinin İl Başkan Yardımcısı Olcay Kaya ile yönetim kurulu üyesi Şerif Kaya, Sezai Mutluer, Osman Gönül, Hayri Arslan, Yücel Erkal, Hacer Efe, Cansu Uçar Çelikbiz, Necmi Arda ve Sevim Karasalih'in il yönetimindeki görevlerinden istifa ettiğini belirten Çobancık, istifa dilekçelerinin CHP Kırklareli İl Başkanlığına sunulduğunu belirtti.

"Bir an evvel gerekli çalışmalar tamamlanacak"

Açıklamasında, CHP Pehlivanköy ilçe teşkilatında da istifaların olduğunu aktaran Çobancık, ilçe başkanı Hicran Pektaş ve yönetim kurulu üyesi 7 kişinin istifa ettiğini kaydetti. Çobancık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP Kırklareli İl Yönetim Kurulunun 10 üyesi, Pehlivanköy İlçe Başkan Hicran Pektaş'ın da aralarında olduğu 7 Yönetim Kurulu üyesi bugün itibari ile görevlerinden istifa etmiştir. İstifa eden yönetim kurulu üyelerimize, bu güne kadar gösterdikleri emek ve özverileri için teşekkür ediyorum. Pehlivanköy İlçe Başkanlığı ve yeni ilçe yönetim kurulunun oluşturulması için bir an evvel gerekli çalışmalar tamamlanacaktır.

Önceki gün istifa haberi gelmişti

Öte yandan dün CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Bülent Metin'in de aralarında olduğu yönetim kurulu üyesi 8 kişi partideki görevlerinden istifa etmişti.

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