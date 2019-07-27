Deniz Türüç Galatasaray'la anlaştı mı? Başkan açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'ün Galatasaray'la anlaştığı iddialarına açıklık getirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, adı transfer gündeminden düşmeyen Deniz Türüç ile ilgili TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Deniz Türüç'ün Galatasaray'la anlaştığı iddialarını yalanlayan Erol Bedir, Deniz Türüç transferiyle ilgili ''Şu an itibariyle herhangi bir gelişme yok. Medyada çıkan haberler doğru değil. Ancak 5 saat sonra ne olur bilemeyiz. Menajerler kulüplerle görüşüyor.'' ifadelerini kullandı.