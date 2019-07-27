Ali Koç Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi verip Mustafa Cengiz'i bombaladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Bir ya da iki stoper, bir 6 numara, bir forvet daha alacağız.'' derken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de göndermede bulundu.

Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalar...

3 Temmuz artık çok uzadı. Camia olarak biz de çok sabırsızlanıyoruz. 13. duruşma yapıldı. İnşallah bu sene içinde bazı kararlar alınır. Camia olarak 3 Temmuz kumpas davasının yıl sonu sonuçlanmasını bekliyoruz.

''Hem prestij hem mali olarak önemlidir''

Çok şükür ki Avrupa'dan men kararı çıkmadı. Bu aslında çok büyük bir başarıdır. Hem prestij hem mali olarak önemlidir. Çok önemli bir sonuçtur. UEFA kararını verdi ve men cezası çıkmadı. Prestij ve gelir açısından bu çok önemli bir gelişme. 2 milyon euro ceza yedik ve 23 oyuncu kısıtlaması var. Bunları bekliyorduk zaten.

''FenerOl Kampanyası'nda 150M TL'ye ulaştık''

Bankalara Birliği ile anlaşmayı biz de 1 hafta 10 gün içerisinde imzalıyoruz. Gönül isterdi ki hiç olmayalım böyle bir durumda ama maalesef kulüp bir şekilde buralara gelmiş. Bu anlaşmayı yapmak zorundayız. Tabi bazı kısıtlamalar getirecek bu. FenerOl Kampanyası'nda 150 Milyon TL'ye ulaştık. Burada daha uzun bir yolumuz var. Nefes aldırmıştır ancak daha yapmamız gerekenler var. Fenerbahçeliler her zaman Fener olurlar. İnşallah bugünler geçecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

''Biz o seviyeye inmeyiz''

Rakiplerimizden birinin başkanının kampanyamıza dil uzatması ve kendi hocasını göstererek laflar etmesi yakışıksızdı. Biz o seviyeye inmeyiz, inmeyeceğiz. Kendi hocasının o tazminat olayı konusunda çok yakında bir yönetici arkadaşım hazırlıyor basına aktaracak. Oradaki kokuşmuşluğu, çürümüşlüğü herkesin görmesini istiyoruz. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına (Fatih Terim) verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi. Gerekli bilgileri basına vereceğiz. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu değerli kaynakların nasıl heba edildiğini anlayacaksınız. Mahkemede kendinizi savunamazsanız mahkeme öyle karar verir. Halbuki hiç mahkemeye bile kalmamalıydı bu iş. İnşallah rakiplerimiz de bir gün bizim gibi bir kampanya etrafında kenetlenebilirler.

''Dolayısıyla altyapıda bir sıkıntı var''

2 sene evvel, Fenerbahçe U21 takımı şampiyon oldu. Ne hikmetse o takımdan kimse A Takım'a yükselemedi. O takımdan Merih Demiral şimdi Juventus'ta. Duhan Aksu, İstanbulspor'da belki Lille'e transfer olacak. Sordum, 'Neden bu oyuncular A Takım'a çıkamadı' diye. Altyapı hocaları, 'Biz onları yolladık' diyor. Üst taraftakiler de altyapıdakileri gösteriyor. Dolayısıyla bir sıkıntı var. Dereağzı Tesisleri eskimiş durumda. Orayı yeniliyoruz. Orada yeni bir bina daha yapıyoruz. Sporcularımız çok rahat kalabilecekler.

''Can Bartu'nun heykeli dikilecek''

Yönetim olarak yaptığımız iyi şeyler medyada çok az yer buluyor. Yaptığımız kötü şeylere büyük yer veriliyor, sosyal medyada algı yapılıyor. Can Bartu'nun heykeli dikilecek. Lefter ve Alex'in de heykeli yapılmıştı. Aynı sanatçı yapacak. İlgilenmek isteyen heykeltıraşlar bizimle iletişime geçebilir. Dereağzı Tesisleri'ni yeniliyoruz. Orada yeni bir bina daha yapıyoruz.

''Bir 6 numara, iki stoper ve bir forvet alacağız''

Transferlerimiz bitmemiştir. Bir 6 numara, iki stoper ve bir forvet alacağız. Ama içinde bulunduğumuz durum nedeniyle parayı basıp alamıyorsun. Bu zamana kadar yaptığımız 7 transfer doğru istikamettedir. Transferlerimiz bitmemiştir. Bir 6 numara, iki stoper ve bir forvet alacağız. Ama içinde bulunduğumuz durum nedeniyle parayı basıp alamıyorsun. Dışarıdan atıp tutmak kolay.

''Gelin kulübe gösterelim size''

Vedat transferi büyük başarıdır. Garry Rodrigues transferinden bize saldırıyorlar. Suudi Arabistan'dan kaynağını bulamadığımız bir açıklama var. Tereddütü olan varsa gelsin kulübe gösterelim sözleşmeleri. İtibar cellatları üzerimize geliyor. O transferde gerçi Suudi kaynaklı haberler çıktı, kaynağını bulamadık. Yok 5 Milyon euro veriyormuşuz. Gelin kulübe gösterelim size.

''Bu takımı şampiyon yapacağız''

Fenerbahçe olarak, TFF'ye hiçbir isim önermedik. Biz buna tamamen karşıyız. Formalarını çıkartamayıp orada takımlarını temsil eden kurullar istemiyorduk. Neye karşı olduğumuzu söyledik. İstediğimiz noktaya biraz daha yaklaştığımızı görüyoruz. Ersun Yanal’ın elinde güçlü bir kadro var. Kimse mazeret üretmeyecek. Yok hocamız müşkül durumdaymış falan. Hocamızın elinde iyi bir kadro var. O da çıkıp elinden geleni yapacak. Bu takımı şampiyon yapacağız. Mesajı alan alsın burdan.

"Yavuz" yüzümüzü gösterme zamanı geldi

Eljif konusunda da eski yöneticilerimiz hortladı. Onları ilgiyle izliyorum. Transfer olunca ortaya çıktılar. Eljif'in transferinde bile hedef haline geldik. Yok ben iş ilişkilerimi kullanıyormuşum, Napoli'ye para ödüyormuşum. Bunların sonu yok. Bugüne kadar "Yunus" gözümüzü gördünüz artık "Yavuz" yüzümüzü gösterme zamanı geldi.

''Dereağzı'nda oturup ahkam keserek olmuyor bu işler''

Ali Koç'tan bir üyenin önceki konuşmasına: "Söylediklerinizi aynen iade ediyorum. Dereağzı'nda oturup ahkam keserek olmuyor bu işler. Camia büyüklerine saygı duyuyorum ama bu camianın 33 bin üyesi ve milyonlarca taraftarı var.

''Ayağınızı denk alın''

'Aziz Yıldırım'ı deviremeyiz ama Ali Koç'u deviririz' diyerek bana geçen sene destek olanlara, 'İlk 6 hafta geçsin de sonra konuşuruz' diyenlere bir mesajım var. Ayağınızı denk alın. Biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz. Biz Fenerbahçe'yi içinde bulunduğu durumdan çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen sene nasıl topunuz gelin dediysem bırakın rahat ortamda çalışalım. İnancınızı kaybetmeyin. Burası emin ellerde. Fenerbahçe Başkanı hakkında dönen laflar neden başka kulüpler için olmuyor? Bir düşünün.