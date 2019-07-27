Emre Mor'un Galatasaray'a transferinde flaş gelişme
Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Emre Mor transferinde yeni gelişmeler yaşanırken milli futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor.
Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı genç oyuncu için Celta Vigo’nun 2 milyon euro bonserviste diretmesi işi sıkıntıya sokuyor. Ancak, taraflar arasında yapılan görüşmelerin tüm hızla sürdüğü ve önümüzdeki hafta transferin netleşeceği belirtildi. Emre’nin 7 Ağustos’taki Süper Kupa maçına kadar İstanbul’a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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Samata için amansız takip: Belçika’nın Genk kulübüyle bir süredir Samatta transferi için pazarlık halinde olan Galatasaray’ın, 26 yaşındaki golcüyü 6 aydır takip ettiği, Terim’in milli maç için Tanzanya’ya bile temsilci gönderdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'ye Fransız tank: Ünlü spor gazetesi L’Equipe, sportif direktör Comolli’nin Saint Etienne’in ön liberosu Yann M’Vila ile görüşüp ona 3 milyon euro ve bonuslar içeren 4 yıllık bir teklifte bulunduğunu iddia etti. 29 yaşındaki savunma oyuncusuna West Ham da talip.