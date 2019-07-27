Emre Mor'un Galatasaray'a transferinde flaş gelişme

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı genç oyuncu için Celta Vigo’nun 2 milyon euro bonserviste diretmesi işi sıkıntıya sokuyor. Ancak, taraflar arasında yapılan görüşmelerin tüm hızla sürdüğü ve önümüzdeki hafta transferin netleşeceği belirtildi. Emre’nin 7 Ağustos’taki Süper Kupa maçına kadar İstanbul’a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.