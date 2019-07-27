HABER /  GÜNCEL

İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı

İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ın cenazesi toprağa verildi.

Dedeman için Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi’nde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.  Cenaze törenine Dedeman’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve siyaset, iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Murat Dedeman’ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Dedeman ailesi, 29 Temmuz’a kadar 12.00- 17.00’de Dedeman İstanbul Oteli’nde taziyeleri kabul edecek.

Murat Dedeman kimdir?

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, 1951 yılında Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.  Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman’ın yanında iş hayatına atılan ve uzun süre Dedeman Topluluğu’nun birçok yönetim kademesinde görev alan Murat Dedeman, 1992 yılından bu yana Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütüyordu.

Bugüne kadar Türkiye’nin birçok bölgesinde sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde eğitim ve sağlık projeleri ile gündeme gelen Murat Dedeman, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Umut Vakfı, Kayak Federasyonu ve TED Kolejleri Vakfı’nın Başkanlığını üstlendi.  Dedeman ayrıca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda da görev aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi verip Mustafa Cengiz'i bombaladı
Ali Koç Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi verip Mustafa Cengiz'i bombaladı
Gusarov: Türkiye Boeing almaktan vazgeçerse ABD'li şirket büyük bir kayıp yaşar
Gusarov: Türkiye Boeing almaktan vazgeçerse ABD'li şirket büyük bir kayıp yaşar
İsrail Büyükelçisi'nin çok konuşulan diplomatik ziyareti! Akrobatik gösterisi olay oldu
İsrail Büyükelçisi'nin çok konuşulan diplomatik ziyareti! Akrobatik gösterisi olay oldu
Van'da PKK'ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi 'drone'lu operasyonla yakalandı
Van'da PKK'ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi 'drone'lu operasyonla yakalandı
Cumhurbaşkanlığı'ndan üniversite adayları için tercih rehberi! En düşük maaş 2 bin 435 TL
Cumhurbaşkanlığı'ndan üniversite adayları için tercih rehberi! En düşük maaş 2 bin 435 TL
Türkler 'borçlanarak emeklilik' için konsolosluklara akın etti
Türkler 'borçlanarak emeklilik' için konsolosluklara akın etti
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli Amasya'da halka hitap ediyor Canlı Yayın
Devlet Bahçeli Amasya'da halka hitap ediyor Canlı Yayın
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti
İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı Abdullah Gül de oradaydı
İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı Abdullah Gül de oradaydı
Başkan Tanğlay'dan Bitlis'i küçümseyen Tunç Soyer'e yanıt
Başkan Tanğlay'dan Bitlis'i küçümseyen Tunç Soyer'e yanıt
Hakkari'de PKK'lı bir terörist teslim oldu
Hakkari'de PKK'lı bir terörist teslim oldu
Garanti Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Garanti Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Yorumlar