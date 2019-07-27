Enzo Crivelli 4 yıllığına Medipol Başakşehir'de

Caen, Fransız golcüsü Enzo Crivelli'nin Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fransa Ligue 1'de mücadele eden Caen, 24 yaşındaki Fransız forvet Enzo Crivelli'nin Medipol Başakşehir'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

Caen, genç oyuncunun Başakşehir'e transfer olduğunu duyururken, futbolcuya da Türkiye kariyerinde başarılar diledi. 1.84 boyundaki santrfor, Medipol Başakşehir ile 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Caen formasıyla Fransa Ligue 1'de 33 maça çıkan Crivelli, 6 gol kaydetmeyi başarmıştı.