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AK Partili başkan istifa etti, MHP'li başkan görevinden alındı

İhlas Haber Ajansı
AK Partili başkan istifa etti, MHP'li başkan görevinden alındı

BALIKESİR'de geçtiğimiz gün çıkan silahlı kavgada 1 polis memurunun hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı olaylar sonrası AK Parti ilçe başkanı istifa etti, MHP ilçe başkanı görevinden alındı.

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı bir açıklama ile MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındığını duyururken, açıklamada görevden neden alındığı konusunda bilgiye yer verilmedi. 

Ardından ise, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Yaşar Karabulut istifasını sosyal medyadaki parti sayfasından yayınladı. Karabulut, "Son süreçte yaşanan üzücü gelişmeler nedeniyle, partimin hedef alındığı saldırılarla yıpratılmasına sebep olmamak için vekaleten de olsa onur ve gururla yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyor, her daim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde nefer bilinciyle çalışmaya devam edeceğimin kamuoyunca bilinmesini saygılarımla arz ederim."dedi.



Olaylar sahilde site sakinlerinin şezlong kiralaması ile ilgili şikayeti ile gelişmiş ve bu sırada ilçe başkanlarının orada olması ve tartışması ise amatör cep telefonuna böyle yansımıştı. 

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