HABER /  YEREL

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

Demirören Haber Ajansı

Esenyurt, Doğan Aras Bulvarı'nda seyir halindeki 2 katlı bir özel halk otobüsün motor kısmında aniden yangın çıktı. Alevli şekilde yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsünde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler otobüsü tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ederken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.


GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzon'da ağasar kıyafeti giyen Soylu'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama
Trabzon'da ağasar kıyafeti giyen Soylu'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama
Devlet Bahçeli Amasya'da Kılıçdaroğlu'na esti gürledi!
Devlet Bahçeli Amasya'da Kılıçdaroğlu'na esti gürledi!
Beşiktaş, Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Ali Koç Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi verip Mustafa Cengiz'i bombaladı
Ali Koç Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi verip Mustafa Cengiz'i bombaladı
Gusarov: Türkiye Boeing almaktan vazgeçerse ABD'li şirket büyük bir kayıp yaşar
Gusarov: Türkiye Boeing almaktan vazgeçerse ABD'li şirket büyük bir kayıp yaşar
İsrail Büyükelçisi'nin çok konuşulan diplomatik ziyareti! Akrobatik gösterisi olay oldu
İsrail Büyükelçisi'nin çok konuşulan diplomatik ziyareti! Akrobatik gösterisi olay oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Onur Bulut Alanyaspor'da
Onur Bulut Alanyaspor'da
Kristal oynaması nedir iç kulak kristali nasıl olur? Uzmanlar uyardı
Kristal oynaması nedir iç kulak kristali nasıl olur? Uzmanlar uyardı
Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi yaşananları anlattı
Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi yaşananları anlattı
Enzo Crivelli 4 yıllığına Medipol Başakşehir'de
Enzo Crivelli 4 yıllığına Medipol Başakşehir'de
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi
2022 maaşları bayram öncesi ne zaman yatar ödeme takvimi
2022 maaşları bayram öncesi ne zaman yatar ödeme takvimi
Yorumlar