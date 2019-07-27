Fatih'te otel odasında korkunç infaz!

İstanbul Fatih'te Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde elleri ve ayakları bağlı ölü bulundu.

Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki bir otelin birinci katında meydana geldi. Otel sahibi Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican'dan (62) uzun süre haber alamayan çalışanlar, Endican'ın odasına girdi.

Çalışanlar, Endican'ın elleri ve ayakları bağlı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Abdulsamih Endican'ın boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili incelemesi sürüyor.