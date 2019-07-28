HABER /  GÜNCEL

Bakan Soylu: 3 bin kadın personel alacağız

Bakan Soylu: 3 bin kadın personel alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet müdürlüklerindeki güven masalarında görevlendirilmek üzere 3 bin kadın personel alacaklarını bildirdi.

Soylu, yaklaşık dört ay önce hizmete giren Of Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti, polis, çarşı ve mahalle bekçileriyle görüştü.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Gürkan Demirkan'dan bilgi alan Soylu, binada incelemelerde bulundu, çok amaçlı salonda bir süre masa tenisi oynadı.

Güven Masasında görevli polis memuru Aslı Yılmaz, Bakan Soylu'nun "Güven Masasının faydası oldu mu?" sorusu üzerine, uygulamanın vatandaşın sorularını yanıtlama ve yönlendirme noktasında faydası olduğunu söyledi.

Soylu, "Şimdi imtihana giriyorlar galiba 21 bin kızımız, kadın. 3 bin kişi alacağız, onları bütün bu masalarda görevlendireceğiz inşallah." dedi.

Bakan Soylu daha sonra ilçe merkezini gezdi, esnafla selamlaştı.

Soylu'ya, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, Muğla'nın Milas İlçesi Kaymakamı Eren Arslan, Of Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Soylu, nikah şahidi oldu

Soylu, AK Parti Of İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Şenocak'ın oğlu Gökhan Şenocak ile Esra Yakın'ın ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen nikah törenine de katıldı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini, Bakan Soylu ve AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu yaptı. Sarıalioğlu, nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını çifte vermesi için Bakan Soylu'ya teslim etti.

Genç çifte ömür boyu mutluluk dileyen Soylu, evlilik cüzdanını geline verdi. Soylu, Allah'tan, çiftin hanelerine bereket, huzur ve mutluluk niyaz etmesini diledi, "Allah sizlere iki cihan saadeti versin." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nde gölde kaybolan çocuğun annesi yürek burktu
Kocaeli'nde gölde kaybolan çocuğun annesi yürek burktu
İzmir'de herkesi dehşete düşüren kaza!
İzmir'de herkesi dehşete düşüren kaza!
Otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti
Otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti
Fatih'te otel odasında korkunç infaz!
Fatih'te otel odasında korkunç infaz!
Fatih Terim'den esprili transfer yanıtı
Fatih Terim'den esprili transfer yanıtı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş taraftarı yedek kulübesini bastı!
Beşiktaş taraftarı yedek kulübesini bastı!
Maduro'dan Türkiye, Katar ve Rusya mesajı
Maduro'dan Türkiye, Katar ve Rusya mesajı
Tunç Soyer’e Sivas’tan büyük tepki
Tunç Soyer’e Sivas’tan büyük tepki
6.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu
6.3 büyüklüğündeki deprem korkuttu
Trabzonspor-Parma maçında seyirci futbolcunun peşinden koştu
Trabzonspor-Parma maçında seyirci futbolcunun peşinden koştu
Türkiye İş Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Türkiye İş Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Yorumlar 2 yorum