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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme talebini hatırlatan İmamoğlu'na yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme talebini hatırlatan İmamoğlu'na yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Afyon’da düzenlediği belediye başkanları çalıştayına katıldı. İmamoğlu, 15 Temmuz etkinliklerinde CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’a görüşme talebini hatırlattığını söyledi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, 11 büyükşehir belediye başkanı olarak ilk toplantıyı İstanbul’da başlatmak üzere hızlıca işbirliği kararı aldıklarını anlatan İmamoğlu, “gerçek anlamda Türkiye’ye mesaj veren politikalar üretmek” istediklerini söyledi.

“Arkadaşlarım planlıyorlar”

“Örneğin Türkiye’deki mevcut mülteci sorunuyla ilgili politikamızı açıklayacağız” diyen İmamoğlu, 15 Temmuz törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “görüşme talebini” hatırlattığını Erdoğan’dan “Arkadaşlarım planlıyorlar” yanıtını aldığını anlattı.

Görüşme talebine ilişkin olumsuzluk hissetmediğini belirten İmamoğlu, “İstanbul’u konuşmak istiyoruz. Türkiye normalleşsin, kızgın demiri soğutmak diyorsak bunun yöntemi diyalogtan geçer. Çabamız o yönde” dedi.

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