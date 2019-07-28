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İsrail'den keskin nişancılarına kan donduran talimat

İsrail'den keskin nişancılarına kan donduran talimat

2018’in Mart ayından bu yana Gazze Şeridi’ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde 300 Filistinliyi öldüren işgalci İsrail, keskin nişancılara bundan böyle "Göstericileri ayak bileklerinden vurun" talimatı verdi. Bir İsrailli yetkili ise dalga geçen ifadelerle, “Amacımız bu olmasa da, diz üstüne ateş edilmesi pek çok protestocuyu öldürdü” dedi.

İsrail ordusu, skandal bir kararla Gazze sınırında düzenlenen protestoların başlangıcından bir yıl sonra keskin nişancılara, Filistinli göstericilerin "ayak bileklerinden vurulmaları" talimatı verdi.

Pişkince açıklama

30 Mart 2018'den bu yana Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"eylemlerinde yaklaşık 300 Filistinliyi öldüren işgalci Tel Aviv yönetimi, küstah bir tavırla kararın, çok sayıda protestocunun hayatını kaybettiğinin anlaşılmasının ardından alındığını söyledi. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrailli yetkili adeta dalga geçen ifadelerle, "Amacımız bu olmasa da, diz üstüne ateş edilmesinin pek çok protestocunun ölümüne yol açtığı anlaşıldı" dedi.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem ise İsrail ordusunun politika değişikliğinin de insani olmadığını belirtti. Örgütten yapılan açıklamada, "(Bu değişiklikle) ordunun insan hayatına büyük değer verdiği çıkarımının kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Tersine bu, ordunun bilinçli olarak tel örgünün diğer tarafında duranları insan olarak görmemeyi seçtiğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

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