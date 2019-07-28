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Burkina Faso'da silahlı saldırı! 15 ölü

Burkina Faso'da silahlı saldırı! 15 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Pissila beldesinde bir köye düzenlenen silahlı  saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Köydeki dükkanların ve araçların ateşe verildiği saldırıda en az 15 kişi öldü.Çok sayıda kişi de yakınlardaki yerleşim yerlerine kaçtı. Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda son 4 yılda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti. 

Olağanüstü hal kararı, 13 bölgeden oluşan ülkenin 7 bölgesinde uygulanıyor.

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