HABER /  GÜNCEL

İstanbullulara güzel haber! FSM'deki bakım onarım çalışması bitti

İstanbullulara güzel haber! FSM'deki bakım onarım çalışması bitti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından köprünün trafiğe açılacağı öğrenildi.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Köprüde yapılan 2. etap çalışmalarda kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları bitti. Bu alanda trafik şeridi çizme çalışmalarının ardından köprünün tamamen trafiğe açılması bekleniyor. Köprü tamiratın bitim tarihi olarak açıklanan 17 Ağustos'tan çok önce trafiğe açılmış olacak.

27 Hazirandan beri çalışmalar sürüyor

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 1.Etap olarak adlandırılan bu bölümde çalışmalar 17 Temmuz tarihinde son kat asfaltın döşenmesiyle tamamlanmış ve yenilenen bölüm hizmete alınmıştı. Projenin ikinci etabında Köprünün kuzey bölümünde kapatılan 4 şeritte aynı çalışmalar tekrarlanmaya başlanmıştı. Köprüdeki çalışmalarda köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümlerde yenilenmişti.

Son kat asfalt atıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu bölümde de çalışmalar son kat asfaltın atılmasıyla tamamlandı. Asfalt makineleri, silindirlerle yapılan çalışmalarda köprünün üzerine son kat asfaltla kaplanma işlemi sona erdi. 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız yapılan çalışma yenilenen asfalt üzerine trafik şeritlerinin çizilmesinin ardından köprüdeki çalışmaların tamamlanması ve trafiğe açılması bekleniyor. Köprüdeki çalışmalar için bitim tarihi olarak önce 17 Ağustos 2019 verilmişti. Ancak daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağını söylemişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eşinin şeytani planını polis çevirince öğrendi! Vicdansız kadın maaş almak için insanlıktan çıktı
Foto Galeri Eşinin şeytani planını polis çevirince öğrendi! Vicdansız kadın maaş almak için insanlıktan çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı
Meral Akşener anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı
İstanbul'da Ambarlı'da gemi yangını! Ekipler müdahale ediyor
İstanbul'da Ambarlı'da gemi yangını! Ekipler müdahale ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme talebini hatırlatan İmamoğlu'na yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme talebini hatırlatan İmamoğlu'na yanıtı
Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi! Harekete geçildi
Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi! Harekete geçildi
Bakan Soylu: 3 bin kadın personel alacağız
Bakan Soylu: 3 bin kadın personel alacağız
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Ünal Karaman: Transferle ilgili beklentimiz devam ediyor
Ünal Karaman: Transferle ilgili beklentimiz devam ediyor
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları
Burkina Faso'da silahlı saldırı! 15 ölü
Burkina Faso'da silahlı saldırı! 15 ölü
İstanbul’da tüyler ürperten cinayet
İstanbul’da tüyler ürperten cinayet
İsrail'den keskin nişancılarına kan donduran talimat
İsrail'den keskin nişancılarına kan donduran talimat
Migros kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç para?
Migros kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç para?
Yorumlar