Meral Akşener anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin parlamenter sistemin merkeze alındığı bir anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

İYİ Parti lideri Akşener Woman TV’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Anayasa taslağı çalışması yapıyoruz”

Yeni sistemi eleştiren Akşener '"Bizdeki hükümet sistemi bir ucube. Bu konuda bir çalışmış bir hoca olarak, parlamenter sistemle ilgili 150 yıllık bir birikimi var.'' dedi.

Akşener şöyle devam etti;

Elbet geliştirilmesi gereken çok nokta var. Sizle benim aramda çıkacak hukuki problemlerin nasıl çözüleceği ile ilgili asgari 15 yıla ihtiyaç var. Var olan sistemin güçlendirilmesinin daha doğru bir şekilde yürüyeceğine inanıyorum. Parlamenter sisteme dönmeliyiz. Ya komple bir mutabakat sağlanmalı ya da günü geldiğinde tekrar bir sandık gelir. Benim gördüğüm kadarıyla Saray’ın başlattığı bir yargı reformu var. Bir de CHP’nin yürüttüğü bir anayasa çalışması var. Bizim de 24 Haziran’dan itibaren yürüttüğümüz bir anayasa taslak metnimiz var. Hepsi nasıl yan yana gelir bilmiyoruz. CHP’nin yaptığı çalışmada biz yokuz. Bizim çalışmamız tamamen parlamenter demokrasiye yönelik…"

CHP ile ittifak

“CHP yerel seçimlerle ilgili yan yana gelmememiz, iş birliği için talepkâr olan bendim. Talepkâr olduğumuz için de bazen kızmamız gereken yerlerde kendimizi frenledik. İlçe belediyesi kazandık. İstanbul’da ve Ankara’da kazanılmasına desteğimiz oldu. Mansur Bey kazanılacağı ön görülüyordu fakat İstanbul’da işler zordu. Yardımımız oldu.”

“AK Parti’den kadınlar ‘Meral abla yürü’ dediler” “Gelmeden önce Nihal Olçok ile görüştüm. Kadın yaratılış itibari ile erkekten üstündür de dedi. İnsanoğlu hangi cinsten olursa olsun mühür vuran kadındır. Kadının psikolojik dayanıklılığı yüksektir. Çok haksızlığa uğradık, direndik. Başlangıcında yola çıkma sebebim farklı bir şeydi, çıktısı oldu. 2015 Haziran’da çok çirkin bir şeyle karşılaştım. Kadınlar her yerde rahatsız ediliyor. Birçok hikâye duydum, gördüm. Bütün kadınlar adına mücadele veriyorum. AK Parti’den kadınlar aradı beni, “Meral Abla yürü” dediler.

Ben öğretmen okuluna gayet bilinçli gittim. Rahmetli abim benden 9 yaş büyük, izin vermedi ama ben ne yaptım ettim okuyacağım dedim. Akademisyen olmak o zaman güzeldi. Tarih bölümü okumak, ailemin hikâyesini yazmaktıBursa Öğretmen okulu müthiş eğitim verirdi."

“8 ay bakanlık yaptım. Hakkımda soruşturma açılmadı”

"Tansu Hanım ciddi mi değil mi bilemedim. İnanamadım… İlginçtir, 8 ay bakanlık yaptım. Hiç hukuki hata yapmamışım. Hakkımda soruşturma, önerge verilmedi. Yaşım gençti, genç sayılırdı. Dedikodu dinlemedim, objektiflinizi kaybettiriyor. Rahmetli anneannem hep öğüt verirdi. Hiç solcu olmadım ama sınıflar arasındaki çelişkiye hep dikkat çekerdim. Öğrencilerim de bilir. Bugün fırsat eşitliği kalmamıştır. Gezi olayları olduğunda, Fatoş Karahasan’a gittiğim Z kuşağını Y kuşağını anlamak için ders aldım. Türkiye çok genelleyerek konuşuyor."