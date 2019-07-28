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İstanbul'da Ambarlı'da gemi yangını! Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'da Ambarlı'da gemi yangını! Ekipler müdahale ediyor

İSTANBUL 'un Avcılar ilçesinde bir son dakika yangın haberi geldi. Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda demirli gemide çıkan yangına müdahale ediliyor.

Avcılar Ambarlı Limanı'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemide sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda yanan gemideki alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin kontrol altına alınması sonrasında itfaiye ekipleri bir süre daha olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken hurda yüklü gemide hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

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