Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın 30 Ağustos'a ilişkin sözlerine Selçuk Yöntem çok içerledi!
AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, "30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir. Protokolün katıldığı bir bayramdır." sözlerine oyuncu Selçuk Yöntem, "30 Ağustos Zafer Bayramının, halkın genelini ilgilendirip ilgilendirmediğini bilemeyen bir belediye başkanına sahip olmak ne kadar üzücü." diyerek yanıt verdi.
AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili belediye meclisinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması tartışması sırasında "30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir. Protokolün katıldığı bir bayramdır" demişti. Oyuncu Selçuk Yöntem, Belediye Başkanı Aktaş'ın o sözlerine tepki göstererek cevap verdi.
"Bilmeyen bir belediye başkanı"
Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "30 Ağustos zafer bayramının, halkın genelini ilgilendirip ilgilendirmediğini bilemeyen bir belediye başkanına sahip olmak ne kadar üzücü." ifadelerini kullandı.
"Yafta yapıştırılmaya çalışılıyor"
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplu ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili vermek istediği mesajın siyasi muhalifler tarafından ısrarla çarpıtıldığını belirten Başkan Aktaş şunları söyledi: Bana, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve şehitlerimize karşı olduğum yaftası yapıştırılmaya çalışılıyor.
İfadelerimi çarpıtanlara, o gün mecliste dile getirdiğim sözlerle cevap vermek isterim: 'O şehitlere, ayağının tozuna kurban olduğum o şehitlere ben nasıl laf söylerim? Amaç bana bir yafta vurmaksa, kusura bakmayın benim böyle bir düşüncem yok.