Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın 30 Ağustos'a ilişkin sözlerine Selçuk Yöntem çok içerledi!

İfadelerimi çarpıtanlara, o gün mecliste dile getirdiğim sözlerle cevap vermek isterim: 'O şehitlere, ayağının tozuna kurban olduğum o şehitlere ben nasıl laf söylerim? Amaç bana bir yafta vurmaksa, kusura bakmayın benim böyle bir düşüncem yok.