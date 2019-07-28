Aytemiz Alanyaspor, Juanfran'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, geçen sezonu İspanya ekibi Leganes'te kiralık olarak geçiren 31 yaşındaki sağ bek Juanfran ile anlaştı

Aytemiz Alanyaspor, İspanya 2. Lig takımlarından Deportivo'da forma giyen sağ bek Juanfran ile anlaştı. Geçen sezonu Leganes'te kiralık olarak geçiren 31 yaşındaki futbolcu, bugün iki yıllık imza atacak. Alanyaspor ayrıca 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut ile de 3 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut, Almanya 3. Ligi takımlarından Braunschweig'de oynuyordu.