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Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı Lazio ile anlaştı

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı Lazio ile anlaştı

Yeni sezon hazırlıklarını kapsamında Alman ekibi Hoffenheim maçında harika bir gol atan Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın Lazio ile anlaşmaya vardığını iddia edildi.

İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Yusuf Yazıcı'nın Lazio'ya transferine bitti gözüyle bakıyor. 'Yusuf, Tare'yi (Lazio Sportif Direktörü) beklerken döktürüyor' manşetini atan Corriere dello Sport, 3-3 biten Hoffenheim maçında harika bir gol atan Trabzonspor'un genç yıldızının Lazio ile yıllık ücret konusunda kesin olarak anlaşmaya vardığını duyurdu.

Gazete, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu ve Igli Tare'nin İstanbul'da görüştükleri iddiaları içinse "Yüz yüze görüşme yok ancak Lazio, Yusuf için 20 milyon Euro artı bonus teklif etti" diye yazdı.

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