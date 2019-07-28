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11 ilde şok operasyon! 8’i polis, 18’i nüfus memuru 80 kişi yakalandı

11 ilde şok operasyon! 8’i polis, 18’i nüfus memuru 80 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 11 ilde DEAŞ ve FETÖ üyelerine orijinal kimlik çıkaran 80 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda çeteye yardım eden 8’i polis, 18’i nüfus memuru 80 kişi yakalandı.

Çetenin çipli kimlik almayan kişilerin bilgilerini kullandığı, yeni kimlik ve pasaport çıkarılmasının ardından kimliği kullanılan kişinin bilgilerinin de sistemden silindiği tespit edildi. 

4 ay önce M.K. adlı bir kişi, kimlik bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığını, kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu sistemde başka bir kişinin fotoğrafının olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Yapılan başvurunun ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Mali Şube ekipleri çalışma yürütürken, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’deki yabancı üyelerine orijinal Türk kimliği ve pasaportu çıkartmaya çalıştığı yönünde de bir bilgiye ulaşıldı.

20 bin dolara yeni kimlik

Mali Şube ekipleri, bu bilginin ardından soruşturmayı genişletti. Yapılan araştırmada Türkiye genelinde faaliyet yürüten sahtecilik çetesiyle karşılaşıldı. Polisin yaptığı tespitlere göre çete, öncelikle haklarında arama kaydı ya da yurtdışı çıkış yasağı bulunan kişilerin bilgilerini bağlantı kurdukları polislerden alıyordu. Daha sonra bu kişilerle bağlantı kurularak 20 bin dolara yeni kimlik ve pasaport hazırlanabileceği söyleniyordu.

Memurlarla bağlantıya geçiliyordu

Kabul etmeleri halinde nüfus müdürlüklerindeki memurlarla bağlantıya geçiliyordu. Henüz çipli kimlik almayan, pasaport sahibi olmayan vatandaşların bilgileri nüfus memurları tarafından hazırlanıyordu. Kimlik ve pasaport alınacak kişilerin biyometrik fotoğrafları nüfus memuruna teslim ediliyor, onlar da yeni kimlik ve pasaportları hazırlayarak çetenin verdiği adrese gönderiyordu. Bilgileri alınan vatandaşların da sistemdeki bilgileri siliniyordu.

DEAŞ üyeleri de tek tek belirlendi

Polis yaptığı araştırmada, çeteyle bağlantıya geçen DEAŞ’ın, dünyanın değişik yerlerinden Suriye ve Irak’a savaşmaya giden ya da savaş bölgelerinden Türkiye’ye giren yabancı teröristlere de aynı yöntemle orijinal kimlik ve pasaport çıkarıldığını belirledi. Kimlik ve pasaport çıkartılarak Türk vatandaşı yapılan DEAŞ üyeleri de tek tek belirlendi.

8 polis ile 18 nüfus memurunun bulunduğunu 60 kişilik çete

Polis, organizasyon içinde 8 polis ile 18 nüfus memurunun bulunduğunu, çetenin 60 kişilik bir örgütlenme içinde olduğunu tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya’da düzenlenen baskında, aralarında Veysel S., 27 kamu görevlisi, DEAŞ ve FETÖ üyelerinin de bulunduğu 80 kişi yakalandı. Çeteden kimlik ve pasaport alan 81 kişinin operasyon yapılan adreslerde bulunamadığı, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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