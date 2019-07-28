HABER /  GÜNCEL

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

VAN'da gösteri, yürüyüş, miting ve oturma eylemi gibi etkinliklere güvenlik gerekçesiyle 15 gün yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 28 Temmuz ile 11 Ağustos  2019 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı planlarını bertaraf etmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 28/07/2019 tarihinden itibaren geçerli 11/08/2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek her türlü yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-­C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbullulara güzel haber! FSM'deki bakım onarım çalışması bitti
İstanbullulara güzel haber! FSM'deki bakım onarım çalışması bitti
Meral Akşener anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı
Meral Akşener anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı
İstanbul'da Ambarlı'da gemi yangını! Ekipler müdahale ediyor
İstanbul'da Ambarlı'da gemi yangını! Ekipler müdahale ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme talebini hatırlatan İmamoğlu'na yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme talebini hatırlatan İmamoğlu'na yanıtı
Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi! Harekete geçildi
Erdoğan teşkilatlara talimatı verdi! Harekete geçildi
Bakan Soylu: 3 bin kadın personel alacağız
Bakan Soylu: 3 bin kadın personel alacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Migros kurbanlık fiyatları 2019 yılı dana hisse fiyatı ve koç kaç lira oldu?
Migros kurbanlık fiyatları 2019 yılı dana hisse fiyatı ve koç kaç lira oldu?
Ünal Karaman: Transferle ilgili beklentimiz devam ediyor
Ünal Karaman: Transferle ilgili beklentimiz devam ediyor
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları
A101 kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı dana hisse ve koç fiyatları
Burkina Faso'da silahlı saldırı! 15 ölü
Burkina Faso'da silahlı saldırı! 15 ölü
İstanbul’da tüyler ürperten cinayet
İstanbul’da tüyler ürperten cinayet
Carrefoursa kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı Carrefour kurban satış rakamları
Carrefoursa kurbanlık fiyatları belli oldu 2019 yılı Carrefour kurban satış rakamları
Yorumlar