Adana'da yakalanan göçmenlere 248 bin lira para cezası verildi

Adana'da, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 70 düzensiz göçmene 248 bin 430 lira idari para cezası uygulandı.
Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 70 düzensiz göçmen Adana'da yakalandı. Göçmenlere 248 bin 430 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna yakın bir tarlada çok sayıda kişinin yürüdüğü bilgisini aldı.
248 bin 430 lira idari para cezası
Adrese giden ekipler, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen Özbekistan, Pakistan ve Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmeni yakaladı.
Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen düzensiz göçmenlere 248 bin 430 lira idari para cezası uygulandı.