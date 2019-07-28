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Tunç Soyer: Yanlış anlaşıldım Sivas'ımızı, Bitlis'imizi tıpkı İzmir kadar seviyorum

Tunç Soyer: Yanlış anlaşıldım Sivas'ımızı, Bitlis'imizi tıpkı İzmir kadar seviyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, bir konuşmasında Sivas ve Bitlis'le ilgili yaptığı bir benzetmeden dolayı vatandaşlardan tepki gelmişti. Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan Soyer yanlış anlaşıldığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçen perşembe turizm sektörünün çatı örgütlerinin temsilcileriyle aylık toplantılar başlattı.

Soyer, toplantıların ilkinde yaptığı açıklamada İzmir'in turizm potansiyeline dikkat çekti, "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas'ta yaşıyor muşuz gibi, sanki Bitlis'te yaşıyor muşuz gibi yaşadık. Oysa İzmir bambaşka bir yaşam kalitesi veriyor" diye konuştu.

"Türkiye’nin her ilinin benzersiz olduğuna tüm kalbimle inanıyorum"

Gelen tepkiler üzerine “Konunun açıklığa kavuşması için bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim” diyen Başkan Soyer şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin her ilinin, her yöresinin ayrı ayrı değerli ve benzersiz olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Her ilimiz, kendi kadim ve doğal değerleri esas alınarak ve onları ön plana çıkartarak yönetilmeli ve tanıtılmalı.

Bir öz eleştiri yapmıştım

İzmir’in turizm potansiyeliyle ilgili kurduğum cümle, ilimizin değerlerini anlatmakta ne denli yetersiz kaldığımıza dair bir öz eleştiriydi. Bitlis gibi, Sivas gibi İzmir’in olanaklarına sahip olmayan ve bütün zorluklara rağmen ileri gitmek için çabalayan kentlere göre çok daha avantajlıyken bunlar yokmuş gibi yaşamasına dair bir öz eleştiri yapmıştım.

"Yanlış anlaşıldığım için üzgünüm"

Kaldı ki özellikle Ahlat ve Adilcevaz’a defalarca gitmiş, 'sakin şehir' olmaları için mücadele etmiş biri olarak; insanlarına, kültürüne, doğasına hayran olduğum bu şehre tepeden bakan, küçümseyen bir ifade kullanmam söz konusu olamaz. Yanlış anlaşılmış olmak nedeniyle çok üzgünüm.

Türkiye’nin her bir köşesini tıpkı İzmir kadar seviyorum

Asla aklımdan geçmeyen bu yanlış anlaşılma nedeniyle sizleri incittiysem lütfen kusura bakmayın. Bir kenti başka kentler ile kıyaslamak ve farklı değerleri birbiriyle karşılaştırmak asla onayladığım bir yaklaşım değil. Sivas'ımızı, Bitlis'imizi ve Türkiye’nin her bir köşesini tıpkı İzmir kadar seviyor ve aynı derecede değerli görüyorum. Konunun açıklığa kavuşması için bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim."

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