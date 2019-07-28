HABER /  GÜNCEL

Fethullah Gülen'in sağ kolu itiraf etti! FBI ajanından istenen dosya ne?

Fethullah Gülen'in sağ kolu itiraf etti! FBI ajanından istenen dosya ne?

Yasadışı lobicilik davasında ifade veren FBI ajanı Flynn'ın ortağı Rafiekian’ın kendisinden FETÖ dosyaları istediğini söyledi. Söz konusu dosyaları FETÖ'nün sağ kolu Aslandoğan da doğruladı.

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli general Michael Flynn’in sahip olduğu danışmanlık şirketinin iş ortağı Bijan Rafiekian ve Kamil Ekim Alptekin hakkında yasadışı lobicilik faaliyetleri suçlamalarının yöneltildiği soruşturmada firmanın çalışanlarından eski FBI ajanı Biran McCauley’in ifadesine başvuruldu. Ajan ifadesinde Rafiekian’in kendisinden FETÖ dosyalarını istediğini iddia etti. 

Gülen'in sağ kolu itiraf etti

ABD'nin yayın organı Daily Caller ise bu ifadenin ardından FETÖ’nün sağ kolu ve sözcüsü Alp Aslandoğan ile iletişime geçti. Aslandoğan verdiği demeçte “Bijan Refiekian’in Bay Fetullah Gülen’in gizli hükümet dosyalarına ulaşmaya çalışması bizleri rahatsız etmiştir” dedi.

Türkiye tarafından kullanılabilir

Bu ifadeyle ilk kez FETÖ’nün hükümetçe korunan dosyaları olduğu itiraf edildi. Demeçte söz konusu dosyalarda Türkiye tarafından kullanılabilecek bilgilerin de olduğu açıkça ima edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Madeni para basan ilk şehirlerden Kyme'de tarih gün yüzüne çıkmayı bekliyor
Foto Galeri Madeni para basan ilk şehirlerden Kyme'de tarih gün yüzüne çıkmayı bekliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Deniz Türüç ile anlaşmaya vardı
Galatasaray Deniz Türüç ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş'ta 2 futbolcuya yol göründü
Beşiktaş'ta 2 futbolcuya yol göründü
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı Lazio ile anlaştı
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı Lazio ile anlaştı
11 ilde şok operasyon! 8’i polis, 18’i nüfus memuru 80 kişi yakalandı
11 ilde şok operasyon! 8’i polis, 18’i nüfus memuru 80 kişi yakalandı
İstanbullulara güzel haber! FSM'deki bakım onarım çalışması bitti
İstanbullulara güzel haber! FSM'deki bakım onarım çalışması bitti
Meral Akşener anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı
Meral Akşener anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Seçim paraları ne zaman yatar 24 Haziran seçim parası ödeme
Seçim paraları ne zaman yatar 24 Haziran seçim parası ödeme
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?
ABD’de kadın kafası dikilmiş erkek cesedi bulundu
ABD’de kadın kafası dikilmiş erkek cesedi bulundu
Yargıtay'dan emsal karar! İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek
Yargıtay'dan emsal karar! İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek
YKS tercihleri son gün ne zaman? ÖSYM bilgisi
YKS tercihleri son gün ne zaman? ÖSYM bilgisi
Carrefoursa büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç para hissesine göre
Carrefoursa büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç para hissesine göre
Yorumlar 8 yorum