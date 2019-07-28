Fethullah Gülen'in sağ kolu itiraf etti! FBI ajanından istenen dosya ne?

Yasadışı lobicilik davasında ifade veren FBI ajanı Flynn'ın ortağı Rafiekian’ın kendisinden FETÖ dosyaları istediğini söyledi. Söz konusu dosyaları FETÖ'nün sağ kolu Aslandoğan da doğruladı.

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli general Michael Flynn’in sahip olduğu danışmanlık şirketinin iş ortağı Bijan Rafiekian ve Kamil Ekim Alptekin hakkında yasadışı lobicilik faaliyetleri suçlamalarının yöneltildiği soruşturmada firmanın çalışanlarından eski FBI ajanı Biran McCauley’in ifadesine başvuruldu. Ajan ifadesinde Rafiekian’in kendisinden FETÖ dosyalarını istediğini iddia etti.

Gülen'in sağ kolu itiraf etti

ABD'nin yayın organı Daily Caller ise bu ifadenin ardından FETÖ’nün sağ kolu ve sözcüsü Alp Aslandoğan ile iletişime geçti. Aslandoğan verdiği demeçte “Bijan Refiekian’in Bay Fetullah Gülen’in gizli hükümet dosyalarına ulaşmaya çalışması bizleri rahatsız etmiştir” dedi.

Türkiye tarafından kullanılabilir

Bu ifadeyle ilk kez FETÖ’nün hükümetçe korunan dosyaları olduğu itiraf edildi. Demeçte söz konusu dosyalarda Türkiye tarafından kullanılabilecek bilgilerin de olduğu açıkça ima edildi.