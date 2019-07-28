Madeni para basan ilk şehirlerden Kyme'de tarih gün yüzüne çıkmayı bekliyor
YUNANİSTAN'ın kuzeyinden gelen halklar tarafından M.Ö. 11'inci yüzyılın ortalarında kurulan 12 Aiolis kentinin en büyüğü olan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Kyme, o dönemde deniz yoluyla yapılan ticaret sayesinde ekonomisini geliştirdi ve madeni para (sikke) basan ilk şehirlerden biri haline dönüştü. Şimdilerde modern limanlardan olan Nemrut Limanı ile karşı karşıya bulunan yıkık kent, sakladığı tarihin gün yüzüne çıkarılmasını bekliyor.
İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi sınırları içindeki Nemrut Limanı'nın hemen yanındaki antik kent Kyme, gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. MÖ 11'inci yüzyılın ortalarında kurulan 12 Aiolis kentinin en büyüğü olan Kyme, kısa sürede dikkat çeken bir ticaret merkezi haline gelerek özellikle şarapçılık, zeytin, üzüm, buğday ve zeytin ile seramik alanlarında çok önemli gelişme gösterdi. Efes'in kurulmasıyla önemini yitiren Kyme, madeni para (sikke) basan ilk şehirlerden biri olarak biliniyor.
Modern liman ile antik limanın karşı karşıya bulunduğu bölgedeki kazıları 30 yıl sürdüren İtalyan heyet, çalışmalara 2016 yılında ara verdi. Yapılan kazılarda bulunan tunç at heykeli İzmir Müze Müdürlüğü'nde, Artemis başı ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
İlk dünya tarihi eseri Historia'nın yazarı olan Yunan tarihçisi Ephoros'un burada doğduğu biliniyor. Yine Hellen edebiyatının Homeros'tan sonra gelen ve MÖ 8'inci yüzyılın sonunda yaşayan en eski ve en büyük yazarı, didaktik şiirinin üstadı kabul edilen Hesiodos'un babasının da burada doğduğu belirtiliyor. Birçok önemli ismin doğup yaşadığı yer olan Kyme'deki çalışmalar sırasında, 500'ün üzerinde mezar da tespit edildi. Kazılar sırasında ulaşılan nekropol (mezarlık) buluntularının bir kısmı, İzmir Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nde sergileniyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, bölgenin Batı Anadolu'nun önemli liman kentlerinden biri olduğunu, İzmir Müze Müdürlüğü denetiminde nekropol kazılarının yapıldığını ve çok önemli buluntuların gün ışığına çıkarıldığını aktardı.