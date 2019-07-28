Putin'in destekçisi Igor Krutoy'un 9.5 milyonluk Bodrum tatili!

Putin'in 2018 seçim kampanyasının ünlü bir temsilcisi olan ve müziği için Rus hükümetinden devlet onurları alan Krutoy, eşi ve kızlarıyla çıktığı tatil için Maltese Falcon'ın kirası, mürettabat ve diğer giderler olmak üzere haftalık 9.5 milyon TL ödedi.