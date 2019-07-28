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Vicdansızlar! Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu!

Vicdansızlar! Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu!

 Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çöp konteynerinden kötü kokuların gelmesinden şüphelenen vatandaşlar, bir bebek cesediyle karşılaştı.

Yaklaşık 3 haftalık olduğu belirlenen bebeğin kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor. 

Olay, Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. ve eşi N.M. dağlık alanda otomobille evlerine gittikleri sırada yanlarında bulunan çöpleri atmak için yol kenarındaki çöp konteynerlerinin yanında durdu. N.M. çöpleri döktüğü sırada çöplükten ağır bir kokunun geldiğini fark ederek eşi B.M.'ye haber verdi.

Çöp konteynerini kontrol eden B.M. bir bebek cesediyle karşılaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bebek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, sıcağın etkisiyle cesedin bazı kısımlarında çürümenin başladığı öğrenildi. Bebeğin kim veya kimler tarafından çöpe bırakıldığı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

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