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15 Temmuz Şehitler köprüsü çıkışında kaza oldu! Trafik durma noktasına geldi

15 Temmuz Şehitler köprüsü çıkışında kaza oldu! Trafik durma noktasına geldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç arızası nedeniyle sağ şeritte bekleyen araca bir otomobil arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi yaralanırken, köprüde trafik oluştu.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GG 5666 plakalı araç sürücüsü aracında bir sorun olduğunu fark ederek sağa çekti.  Daha sonra sağ şeritte bekleyen araca, bir başka otomobil arkadan çarptı.

Çarpma sonrasında  34 GG 5666  plakalı araçta bulunan  2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de yaralıları tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

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