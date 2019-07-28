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Fenerbahçe günün ilk idmanını tamamladı

İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe günün ilk idmanını tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk idmanını tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı saat 10.30’da başladı. Antrenmanın ilk bölümünde bir grup futbolcu salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Sabah idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. 

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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