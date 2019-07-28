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Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hisseye göre kaç para?

Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hisseye göre kaç para?

Kurban bayramı öncesi kurbanlıklar satışa çıkmış bulunuyor. Migros marketleri de kurbanlık satış rakamlarını duyurdu, dana hisse fiyatı geçen yıla göre ortalama yüzde 20 oranında zamlanmış görünüyor.

Kurbanlık dananın hisse fiyatı bu yıl Migros'ta en az 21 kilo et için 1.595 lira olarak açıklandı. Koç fiyatları ise iki seçenekli. 12 kilo et veren kurbanlık koç 1.245 lira, 16 kiloluk olan ise 1.395 lira.

Migros'ta Boney Club kartı ile kurbanlık alımında 100 lira indirim var. Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına ise 6 taksit yapılıyor. 

Migros'da 2018 yılı kurban fiyatları ne kadardı?
Geçen yıl 12 kiloluk koç 1155 liradan, 16 kiloluk koç ise 1295 liradan satılıyordu. Kurbanlık dana 1 hisse fiyatı 1245 liraydı.

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