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Ağzından köpükler gelmeye başladı! Hastaneye gidince gerçeği öğrendiler

İhlas Haber Ajansı
Ağzından köpükler gelmeye başladı! Hastaneye gidince gerçeği öğrendiler

OSMANİYE 'de 5 yaşındaki çocuk su zannederek asit içti. Bir süre sonra fenalaşan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde Yeşilyayla köyünde bulunan yakınlarını ailesiyle birlikte ziyarete giden 5 yaşındaki Miray Ziyan adlı çocuk, susayınca buzdolabında bulunan asidi su zannederek içti.

Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuğun ağzından köpük gelmeye başlayınca yakınları tarafından Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Miray Ziyan’ın zehirlendiği anlaşıldı. Hayati tehlike kaydıyla ambulansla Adana Şehir Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun tedavisi sürüyor. 

Zehirlenen Miray Ziyan’ın babası Osman Ziyan ise buzdolabına bu tür zehirli maddelerin konulmaması konusunda aileleri uyararak “Küçük çocuk 5 yaşında ne bilsin. Buzdolabın kapısını açmış ve su zannederek sütün içine katılan asidi içmiş. Biz erken fark ettik. Şu anda kızımın durumu iyi. Lütfen aileler buzdolabına bu tür zehirleyici maddeler koymasın” dedi. 

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