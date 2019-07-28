Dövme ve piercing yaptıranları büyük tehlike bekliyor! Bu hastalığa yakalanabilirsiniz

Karaciğerin iltihabi reaksiyonu şeklinde tanımlanan, tedavi edilmediğinde siroz ve kansere dönüşerek ölümcül olabilen hepatit B ve C dünyada her yıl 3 milyon kişiyi yakalıyor, 1.4 milyon kişinin de ölümüne yol açıyor. Milyonlarca insan ise hastalığının farkında olmadan yaşıyor çünkü hepatit yıllarca hiç belirti vermeden sinsice ilerliyor ama sonunda karaciğeri ele geçiriyor. Kan nakli, korunmasız ve çok eşli cinsel yaşam, dövme ve piercing gibi uygulamalar hepatit riskini artıran faktörlerden bazıları.