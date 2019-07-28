Dövme ve piercing yaptıranları büyük tehlike bekliyor! Bu hastalığa yakalanabilirsiniz
Doktor Yılmaz Çakaloğlu'nun verdiği bilgiye göre dövme, piercing ve benzeri uygulamaları yaptıranlarda, viral hepatit taşıma riski bulunuyor. Bu yüzden dövme ve piercing yaptırmadan önce bir kez daha düşünülmesi gerektiğini vurguluyor.
Karaciğerin iltihabi reaksiyonu şeklinde tanımlanan, tedavi edilmediğinde siroz ve kansere dönüşerek ölümcül olabilen hepatit B ve C dünyada her yıl 3 milyon kişiyi yakalıyor, 1.4 milyon kişinin de ölümüne yol açıyor. Milyonlarca insan ise hastalığının farkında olmadan yaşıyor çünkü hepatit yıllarca hiç belirti vermeden sinsice ilerliyor ama sonunda karaciğeri ele geçiriyor. Kan nakli, korunmasız ve çok eşli cinsel yaşam, dövme ve piercing gibi uygulamalar hepatit riskini artıran faktörlerden bazıları.
Basit bir kan testiyle saptanan ve aşı ile önlenebilen hepatit B ve C karaciğer kanserinin en önemli sebebi. Ancak sayıları 325 milyona ulaşan hepatit hastalarının sadece yüzde 10 ila 20’si tedavi ediliyor.
Hepatit B ve C’nin yol açtığı kronik enfeksiyonun, karaciğer sirozu ve karaciğer kanserinin yüzde 70 ile 80’inin sebebi olduğunu belirten Doktor Yılmaz Çakaloğlu, hepatitin, hastaların sadece yüzde 20’sinde gözle görülür sarılık yaptığını, yüzde 80’inde ise sarılık yapmadan, sessizce geçirildiğini söyledi.
Çakaloğlu “Sıklıkla tanı konulamayan sessiz ilk infeksiyon sonrası oluşan kronik viral infeksiyon 10-50 yıl arası gibi uzun bir belirtisiz dönemden sonra siroz ve kansere sebep olur. İlaçla tedavide sağlanan ilerlemeler ve karaciğer nakline rağmen dünyada her yıl yaklaşık 1.4 milyon kişi kronik hepatit B ve C sebebiyle yaşamını kaybediyor. Hepatitleri küresel bir sağlık sorunu haline getiren bu tablo kader değildir. Gerek etkili ve emniyetli hepatit B aşısı uygulaması, gerekse etkili ilaçlarla Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) belirlediği 2030 yılı hedeflerine ulaşmak mümkündür.”dedi.