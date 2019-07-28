HABER /  GÜNCEL

Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist Uğur Arslan 600 bin TL ödülle aranıyordu

Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist Uğur Arslan 600 bin TL ödülle aranıyordu

AĞRI’da bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesi turuncu kategoride yer alan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan olduğu ve 600 bin TL ödülle arandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün iç güvenlik operasyonları kapsamında jandarma ekipleri tarafından Ağrı Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan'ın Terörden Arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı ve 600 bin TL ödülle arandığı belirlendi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili kulisleri sallayan iddia!
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili kulisleri sallayan iddia!
Huzur Partisi'ne değil huzura ihtiyacımız var dedi! Ali Babacan'a çağrıda bulundu
Huzur Partisi'ne değil huzura ihtiyacımız var dedi! Ali Babacan'a çağrıda bulundu
Abdullah Avcı Beşiktaş yönetimi uyardı! Transfer gerçekleşmezse...
Abdullah Avcı Beşiktaş yönetimi uyardı! Transfer gerçekleşmezse...
Ağzından köpükler gelmeye başladı! Hastaneye gidince gerçeği öğrendiler
Ağzından köpükler gelmeye başladı! Hastaneye gidince gerçeği öğrendiler
Prof. Dr. Hayat Erkanal hayatını kaybetti! Hayat Erkanal kimdir?
Prof. Dr. Hayat Erkanal hayatını kaybetti! Hayat Erkanal kimdir?
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uğur batık dediği şirkete 7 kişi atadı
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uğur batık dediği şirkete 7 kişi atadı
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da yılın futbolcusu Marco Reus seçildi
Almanya'da yılın futbolcusu Marco Reus seçildi
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hisseye göre kaç para?
Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hisseye göre kaç para?
A101 kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş kaç paradan başlıyor?
A101 kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş kaç paradan başlıyor?
Lise nakil işlemleri 11. sınıf 2019 nasıl yapılır?
Lise nakil işlemleri 11. sınıf 2019 nasıl yapılır?
Carrefoursa küçükbaş kurbanlık fiyatları 2019 koç para oldu?
Carrefoursa küçükbaş kurbanlık fiyatları 2019 koç para oldu?
Yorumlar 1 yorum