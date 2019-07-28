HABER /  YEREL

Kırklareli'de serinlemek için denize giren er boğuldu

Demirören Haber Ajansı
Kırklareli'de serinlemek için denize giren er boğuldu

KIRKLARELİ'de serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılan Piyade Er Yasin Kumuz, yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'da vatani görevini yapan Piyade Er Yasin Kumuz, çarşı izni sırasında arkadaşlarıyla Kırklareli Demirköy Beğendik Plajı'nda denize girdi. Kumuz'un bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi.Gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Kumuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

2 aylık asker olduğu öğrenilen Yasin Kumuz'un Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Caddesi'nde oturan ailesine acı haber verildi. Darıcalı askerin evine Türk bayrağı asıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş sözler
Bakan Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş sözler
İstanbul FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı
İstanbul FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı
İstanbul Esenyurt'ta dini nikahlı eşini öldüren katil zanlısı yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta dini nikahlı eşini öldüren katil zanlısı yakalandı
12 İsrailli gence tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı
12 İsrailli gence tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı
En büyük eroin operasyonu sanıklarına 169,5 yıl hapis istemi
En büyük eroin operasyonu sanıklarına 169,5 yıl hapis istemi
Konya'da tarlada korkunç cinayet
Konya'da tarlada korkunç cinayet
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kurban satışları başladı
İstanbul'da kurban satışları başladı
Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist Uğur Arslan 600 bin TL ödülle aranıyordu
Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist Uğur Arslan 600 bin TL ödülle aranıyordu
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili kulisleri sallayan iddia!
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili kulisleri sallayan iddia!
Almanya'da yılın futbolcusu Marco Reus seçildi
Almanya'da yılın futbolcusu Marco Reus seçildi
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Yorumlar