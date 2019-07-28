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Konya'da tarlada korkunç cinayet

Anadolu Ajansı
Konya'da tarlada korkunç cinayet

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde tarlada çalıştığı sırada sırtına çekiçle vurulan kişi öldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde tarlada sırtına çekiçle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Mevlütlü Mahallesi'ndeki tarlasını traktör ile süren Mustafa Ali Altuntaş (65), yanına gelen O.Ö. (31) ve Y.K. (38) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sırtına çekiçle vurulan Altuntaş, yere düşerek traktöre bağlı olan ızgaranın altında kaldı. Ağır yaralanan Altuntaş, eşini arayarak yardım istedi.

Bir süre sonra tarlaya gelen köylülerin yardımıyla Tuzlukçu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altuntaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Altuntaş'un yardıma gelenlere şüpheli O.Ö. (31) ve Y.K.'nin ismini verdiği ileri sürüldü.

Şüpheliler O.Ö. ile Y.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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